Ramón Díaz expresó su gran preocupación de cara al partido frente a Boca

De no mediar imprevistos, el próximo 17 de septiembre, Libertad de Paraguay deberá encontrarse frente a frente con Boca Juniors en el marco de una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, es una realidad ineludible que el equipo que comanda tácticamente Ramón Ángel Díaz no se encuentra atravesando su mejor momento: su andar en el certamen doméstico comenzó a mermar de forma notable.

Como consecuencia de ello, el experimentado estratega absolutamente identificado con River Plate no anduvo con vueltas y no tuvo filtros a la hora de exteriorizar toda su preocupación por el presente del equipo Gumarelo.

"Estoy preocupado porque es un momento donde los resultados no se dan pero ahora tenemos la chance de jugar contra Olimpia y es un partido importantísimo para nosotros. El torneo está abierto para todos, pero nosotros tenemos que levantar", comenzó señalando.

"El equipo mejoró en algunos aspectos, aunque se nota que no tiene tranquilidad y cuando no tenés eso por ahí no sos preciso. El nuestro es un equipo intenso y eso nos deja conformes, no por el resultado porque prácticamente te llegan una vez y te marcan", amplió.

Cabe destacar que, desde la reanudación del fútbol paraguayo luego del parate generado por la pandemia del coronavirus, Libertad pasó de ocupar la primera colocación de la tabla a caer al tercer puesto, siendo superado por Olimpia y Cerro Porteño.

