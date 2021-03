Raro: la frase de Gallardo sobre Cardona que dio que hablar en Twitter

Esta noche, Boca Juniors y River Plate se enfrentaron por una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Xeneizes y Millonarios no se sacaron ventaja y lograron un empate que terminó conformando a ambas partes.

Cardona, figura en Vélez. (Getty)

Los dos entrenadores jugaron al misterio hasta el final y recién minutos antes del comienzo del partido confirmaron las alineaciones.

La gran baja del equipo de Miguel Ángel Russo fue Edwin Cardona, futbolista que se quedó afuera por una dolencia muscular.

Para Marcelo Gallardo, la ausencia del colombiano terminó beneficiando a los locales. Así lo dejó en claro al finalizar el encuentro.

"No me conforma no perder, queda siempre un mal sabor. Otras veces merecimos más, hoy no hicimos más como para ganarlo. También el rival juega, el rival te respeta, ponerte una línea de 5, cederte la pelota. Fue una invitación del rival. Boca tiene jugadores importantes, que con espacios pueden generar daño. La ausencia de (Edwin) Cardona hubiese hecho un partido totalmente diferente. Más abierto tal vez, hubiésemos medido más fuerzas en el juego, pero no pudo ser. Es lo que más le convino a Boca y nosotros no supimos como entrar en esos callejones", consideró el DT. ¿Coincidís?

"A Boca le convino la ausencia de Cardona", comentó Gallardo, que consideró que por no tener al colombiano el local pudo esperar mejor a su equipo. #CopaDeLaLiga pic.twitter.com/ALoeJRiKRL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 14, 2021

