Mollo casi se nos va en vivo con la jugada más milagrosa del Superclásico: "Me subieron los dos hue... hasta la laringe"

Sobre el cierre del encuentro y luego de una gran corrida y posterior centro por parte de Federico Girotti, el corazón de todos los hinchas de Boca se detuvo por unos escasos instantes en los que vieron a Carlos Izquierdoz cabecear hacia el arco de Esteban Andrada.

La pelota, que giró como un trompo y amagó con entrar en el arco del Xeneize varias oportunidades, fue hacia un Bruno Zuculini que estaba ingresando a toda velocidad sobre el segundo palo. Efectuado el remate y protagonizando una auténtica carambola, el conjunto de La Ribera se salvó gracias a que el esférico terminó bajo el control de Sabandija luego de pegar en el palo.

IMPRESIONANTE PERO REAL �������������������������������������������� ¿Cómo no entró esa pelota? ��������������������������������������������#SuperclásicoxTNTsports pic.twitter.com/mmwuGh4D84 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 14, 2021

Viviendo con mucha intensidad la jugada en cuestión, Daniel Mollo, reconocido relator de Boca, en plena transmisión manifestó: "No me digas que nos comimos el gol. ¡Que pelota acaba de salvar Andrada! Me subieron los dos huevos hasta la laringe".

Todavía sin poder creer la trayectoria que la pelota tomó luego de rebotar en Izquierdoz, Mollo, instantes más tarde, continuó: "Vi que era gol de River. La pelota comenzó a girar y no entraba nunca. La última fue de ellos. Tremenda la situación que tuvo River. Es una jugada extraña por la forma en la que iba girando la pelota".

