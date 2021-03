Farinella, ácido: "Boca se va superando en los índices de temor"

Domingo de fútbol, domingo de Superclásico, domingo de empate 1-1 entre Boca Juniors y River Plate. Y, como no podía ser de otra manera, el post partido dejó mucha tela para cortar.

Las opiniones sobre lo acontecido en el verde césped de la Bombonera no demoraron en llegar y uno que fue completamente ácido fue Leonardo Farinella, seguidor del Millonario.

En su nota de opinión escrita en 'TyC Sports', el periodista deportivo fue muy crítico con el equipo de Marcelo Gallardo pero todavía más con el de Miguel Ángel Russo.

"La decepción está directamente relacionada con las expectativas. Uno espera del River del Muñeco otro tipo de prestaciones pero tal vez haya que entender, nos cuesta pensar frío y más en un clásico, que estamos en un proceso nuevo, con muchos cambios, con jugadores que recién tienen un puñado de entrenamientos y están escribiendo los primeros renglones de su propia historia", comenzó expresando.

Pero luego cargó contra Boca: "Tenemos alta la exigencia y pedimos más, otra presencia, otra convicción en el juego. Obviamente no podemos ni siquiera compararnos con Boca, un equipo que salió a jugar con cinco defensores y a usar a Andrada como un sexto, para refugiarse y hacer tiempo desde el minuto cero de locales en un clásico. Es increíble pero se van superando en los índices de temor. A Alfaro lo mataron, pero al menos lo hizo en la cancha de River. Esta vez en la propia Bombonera el plan de Boca era pasarse la pelota entre los tres centrales y Andrada, generando superioridad en un sector de la cancha que no daña al adversario. Si River no tenía la intención de siempre ir a buscar directamente no pasaba nada".

Sin lugar a dudas, palabras muy duras hacia Boca, ya que considera que el Xeneize salió a jugar envuelto en grandes temores, los cuales, según él, se superan partido tras partido.

