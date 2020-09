Representante de Beto da Silva aseguró que no pasará de 7 días y que es "psicológico"

Es imposible no hablar de Beto da Silva y pensar en el 2015. Hace 5 años, cuando tenía menos de 20, la rompía y salía al exterior como promesa del fútbol peruano.

Sus lesiones y sus malas decisiones hicieron que las expectativas en él bajen rápidamente. Hoy pertenece a Alianza y los mismos fantasmas de siempre aparecen en su camino.

El fútbol peruano volvió hace un mes y todavía Betoto no suma minutos. Otra vez, un desgarro lo excluyó del inicio del torneo. Cuando parecía recuperado para jugar este viernes, nuevamente una golpe lo sacó de carrera.

Su representante José Hanan habló con Voces del Fútbol al respecto: "El había tenido un desgarro. Se recuperó, empezó a trabajar y según me comentó sintió un jalón en la misma zona, pero no es nada grave. Solo se le abrió la cicatriz. No pasa de 7 días".

"Hoy mas lo de Beto creo pasa por un tema psicológico. Él se ha cuidado bien y creo que piensa siempre en sus lesiones. Necesita recuperar la confianza", continuó el empresario que lo colocó en Alianza Lima.

Así, con la promesa de un pronto retorno y la excusa de un tema psicológico habló el representante de Da Silva. Ojalá sea todo verdad y podamos ver a Betoto pronto en una cancha, sino seguiremos hablando de aquel 2015.

