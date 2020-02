Según el periodista argentino, la razón por la que los futbolistas colombianos (Jorman Campuzano y Sebastián Villa) no rendían en Boca Juniors era porque sufrían maltraro por parte de sus compañeros.

Martín Liberman aseguró que varios de los 'capos' Xeneizes la emprendían contra los cafeteros y por eso no podían crecer en el equipo. Dejando a un lado a Frank Fabra, Villa y Campuzano solían ser "insultados" loq ue terminaba por amedrentarlos.

Sin filtro, Martín Liberman fue apuntando, uno a uno, los jugadores del club que se le pasaban tratando mal a los colombianos. Dos siguen en el plantel de Russo, los otros dos ya se fueron. La salida de estos futbolistas influyó en el crecimiento y la confianza de Villa y Campuzano.

"Tévez ya no los insulta y no sé ‘Wanchope’ (Ramón Ábila), pero él era otro de los que los insultaba. Benedetto y Nández, que ya no están, también insultaban a los chicos colombianos y no los dejaban crecer”.

Además, Liberman le dio todo el crédito a Miguel Ángel Russo por recuperar a Sebas Villa y Jorman Campuzano, quienes parecían perdidos en el plantel de Boca.

Martín Liberman reveló los nombres de los jugadores que insultaban a Jorman Campuzano y Sebastián Villa en Boca Juniors:

Según Liberman, Sebastián Villa y Jorman Campuzano vivían insultados por sus compañeros de Boca. Por esa razón, no rendían en el plantel... Tévez, Ábila, Nández y Benedetto (los dos últimos ya no están), los señalados por @libermanmartin https://t.co/cb0gyayhuV — BolaVip Colombia (@BolaVipCo) February 11, 2020

Lee También