Parte médico de River: Marcelo Gallardo fue aislado de manera preventiva

Marcelo Gallardo encendió todas las alarmas al no presentarse en el entrenamiento de River esta mañana. Claro, tanto hinchas como periodistas comenzaron a especular sobre la chance de que el DT se haya contagiado de coronavirus en la previa del comienzo de la Copa de la Liga Profesional.

De igual manera, desde las cuentas oficiales del club se ocuparon de rápidamente sacar un parte médico para llevar calma, y contar cuál es la situación del entrenador más ganador de la historia del conjunto de Núñez.

"El técnico Marcelo Gallardo ha sido aislado de manera preventiva debido a que estuvo en contacto con una persona que posteriormente dio positivo de COVID 19. Una vez cumplido el tiempo prudencial, se le realizarán los estudios correspondientes", contaron en un tuit.

Más allá de no tener ningún tipo de síntoma en la actualidad, el DT debe esperar unos días para ver si aparecen y en caso de que eso no suceda, los médicos decidirán si hacerle o no un hisopado antes de que retome la actividad.

El domingo, el Millonario debe jugar ante Banfield por el torneo local y su cuerpo técnico se deberá ocupar de preparar dicho encuentro, obviamente, bajo las órdenes del Muñeco, quien desde su hogar seguirá siendo el director de orquesta.

Mientras sigue la polémica sobre si dejarán o no que el actual subcampeón de América juegue de local en su predio de Ezeiza hasta que el Monumental vuelva a estar disponible, un nuevo dolor de cabeza se suma. Ojalá no sea nada...

