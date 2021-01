Gallardo: "A esos que me están esperando, deciles que me sigan esperando"

No estamos acostumbrados a ver al River de Marcelo Gallardo tambaleando. El equipo del Muñeco quedó eliminado de la Copa Diego Maradona y la tiene complicada en la Copa Libertadores.

Perdió la ida de las semifinales 3-0 ante Palmeiras y ahora debe viajar a Brasil buscando la heróica en San Pablo.

En conferencia de prensa, al DT le comentaron sobre el hecho de que muchas personas quieren ver caer a su equipo luego de todo lo bien que le fue.

Nada le gustó al más ganador de la historia del club de Núñez, y respondió: "A mí nada me va a cambiar un resultado de fútbol, por más malo que sea. A esos que vos mencionás que me están esperando, si los conocés, deciles que me sigan esperando".

Luego, siguió: "No me va a dañar un resultado de fútbol. Que traten de salir con todo, si realmente es así, y no le voy a pedir que lo hagan con argumentos, o dignidad, pero no lo van a hacer. Pero sí está la crítica que sea argumentada, buena, por más dura que sea, esa la voy a aceptar, porque sé dónde estoy parado, no es la primera vez que me dicen que me están esperando, a River, a mí, será que habremos hecho las cosas muy bien estos años, y a la gente no le gusta".

"Marcelo Gallardo le apuntó a aquellos que "lo están esperando" y aseguró que un resultado de fútbol no lo va a dañar."

Y cerró aclarando: "Eso que nos hemos comportado, mismo en la victoria, no han habido situaciones de parte nuestra, de jugadores, mi grupo de trabajo, chapeando de lo que habíamos logrado".

