Gallardo y su breve conferencia de prensa: "Vengo a reconocer a mi equipo"

Marcelo Gallardo se sentó en conferencia de prensa luego de lo que fue la eliminación de River en la Copa Libertadores de América y dio un breve monólogo.

El DT se mostró muy dolido tras la victoria 2-0 de su equipo que no alcanzó para remontar el 3-0 que Palmeiras consiguió en la ida.

De igual manera, buscó brevemente reflejar toda la felicidad que le dio ver lo que sus jugadores hicieron en San Pablo, quedándose en la puerta de una nueva final.

"Me voy a detener en el partido de hoy. Vengo a reconocer y valorar a mi equipo, a mis futbolistas, que realmente me han hecho sentir totalmente representado, me han emocionado, por la forma en que jugaron", comenzó.

Luego, siguió: "Me siento orgulloso por la postura con la que han enfrentado el partido. Es una sensación muy plena la que tengo, porque cuando uno ve las formas de un equipo, y lo representa a uno totalmente, realmente no me queda mucho para decir, simplemente reconocerlos y agradecerles, por el partido que han jugado hoy".

Y cerró: "Lo que vi hoy del equipo me hace sentir orgulloso y dignifica mi profesión, son por estos momentos por los que realmente uno como entrenador elige esto. Asique vine a decir eso, le deseo suerte a Palmeiras y que tengan un buen año".

