Tras su gran partido por Copa Argentina, Gallardo reveló lo que Girotti "tiene que entender"

No le gustó nada. A Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa antes de que su equipo juegue ante Arsenal de Sarandí por la Copa de la Liga Profesional (terminó todo en un aburrido 0-0), le consultaron por el hecho de que Federico Girotti no estaba sumando mucho tiempo como titular, pero cada vez que entraba desde el banco marcaba la diferencia y le daba algo distinto al equipo.

"Considero que los minutos que juega, son los que tiene que jugar. Si no considerara que me puede dar una solución, no lo pondría. Lo conozco más de los que podés conocerlo vos. Es un joven jugador, que está en un proceso de adaptación con el plantel principal. Le hacen bien los minutos. Irá jugando más minutos de acuerdo a lo que me vaya mostrando", expresó el DT casi que apretando los dientes.

Y bueno, por algo es el técnico de River, y por algo ganó todo lo que ganó. El Muñeco consideró que ante Atlético Tucumán, por 16avos de final de la Copa Argentina, era el duelo indicado para que el joven delantero pueda demostrar lo que sabe hacer en 90 minutos, como ya se pudo ver más de una vez en las Inferiores y en Reserva.

Y no decepcionó: doblete clave para que su equipo pase de ronda y asegure que jugará un nuevo Superclásico este año, en un duelo de eliminación directa ante Boca que seguro tendrá muchos condimentos a su alrededor. De igual manera, fiel a su estilo, Gallardo habló tras la victoria 2-1 frente al 'Decano' y con cautela, explicó.

"A Girotti le falta crecer, le falta muchísimo, son sus primeros pasos. Tiene que entender que funcionamos en equipo y tiene una característica diferente a la que tienen los otros delanteros. Tiene que hacer lo que hizo: esperar las posibilidades en el área y aprovechar su oportunidad. Lo estamos acompañando en su crecimiento, tiene cosas para seguir creciendo". Clarito.

+Los numeros de Girotti:

En el actual torneo local fue una variante casi fija: jugó 14 minutos contra Arsenal, 9 en el empate frente a Racing, 20 en la goleada ante Godoy Cruz y 5 vs. Argentinos pensando en los compromisos más cercanos.

Antes de la gran actuación de anoche, había festejado en Mendoza en noviembre del año pasado, y en enero de 2021 nada más y nada menos que ante Boca en la Bombonera. A seguir creciendo...

