Es claramente el jugador del momento en River. Robert Rojas viene siendo elegido por la gente como figura hace tres partidos seguidos.

El paraguayo la está rompiendo toda en defensa y en el último encuentro ante Unión, le sumó a su rendimiento una cuota goleadora.

En diálogo con el programa de su país Futgol 970, analizó este presente soñado que vive pero también mencionó, con humor de por medio, algunas dificultades de jugar en Argentina.

"A veces del apuro les quiero avisar a mis compañeros que tienen a un rival y me sale gritarles en Guaraní, pero después me acuerdo que no entienden y les grito en castellano", contó. Un capo.

Sobre su anotación el fin de semana en Santa Fe, afirmó: "Fue un gol importante porque pudimos ganar, y estoy aprovechando al máximo la confianza que me da el profe".

Su relación con el público es cada vez mejor, y él lo sabe. Más allá de contar que no es "mucho de mirar las redes sociales", dejó en claro que "da gusto saber del cariño de la gente".

��️Robert Rojas, jugador de #RiverPlate: "A veces del apuro les quiero avisar a mis compañeros que tienen a un rival y me sale gritarles en Guaraní, pero después me acuerdo que no entienden y les grito en castellano" #Universo970AM — Futgol 970 - Oficial (@Futgol970py) February 12, 2020

El próximo domingo el Millonario recibe a Banfield por la Superliga Argentina y seguro el central mantendrá su puesto como titular.

El equipo de Gallardo está puntero en el torneo local a solo 4 fechas del final, con Boca a tres puntos de distancia como principal competidor.

