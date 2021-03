Leto explotó contra los jugadores de Boca: "Tienen que irse todos"

Sin mucho convencimiento y rescatando un empate con sabor a poco, Boca igualó 1 a 1 ante Sarmiento en la Bombonera. Como era de esperarse, a raíz de su pobre propuesta futbolística, el equipo de Miguel Ángel Russo no tardó en recibir una lluvia de críticas por parte de los aficionados del club.

Así como muchos fanáticos le recriminaron más actitud al equipo, Roberto Leto, periodista partidario del club, tampoco se guardó nada a la hora de analizar la paridad establecida ante el cuadro de Junín.

Exteriorizando que Carlitos Tevez debería ser el único deportista en quedarse y no ser criticado por el complejo momento del Xeneize, Leto marcó: "¿Tevez no va a jugar en Boca? Tienen que irse todos los jugadores y se tiene que quedar Tevez solo. Cada vez juega peor Boca, no juega a nada".

Apuntando contra el Cuerpo Técnico y el primer equipo de Boca, Roberto, visiblemente enojado, continuó: "Responsabilidad de Russo y los jugadores. Salen de una manera y juegan de otra ¿Qué pasa? No se puede creer lo mal que juega Boca".

