Fue multicampeón con River pero sorprendió: "No me gustaría que Gallardo se quede"

Entre 1996 y 1998, Roberto Monserrat integró las filas del Club Atlético River Plate. No fue mucho tiempo, pero, sin embargo, el Diablo formó parte de una etapa dorada del conjunto Millonario y ganó una muy buena cantidad de títulos.

En la escuadra del barrio porteño de Núñez, el hombre que también se desempeñó en Belgrano de Córdoba, San Lorenzo de Almagro, Colón de Santa Fe, Racing Club, Argentinos Juniors, Villa Dálmine, Racing de Córdoba y Alumni de Villa María coincidió con grandes jugadores.

Uno de ellos, por supuesto, es el gran Marcelo Gallardo. Sí, un por entonces volante ofensivo talentoso que ya pedía pista en el fútbol europeo. Pero, en ese momento, nadie imaginaba que el Muñeco sería el entrenador que es en la actualidad.

Ahora, luego de un nuevo título de Gallardo al frente del Millonario, Monserrat le brindó declaraciones al programa radial '¿Cómo Te Va?' y sorprendió a propios y extraños asegurando que el Muñeco no debe continuar al frente de River.

"Personalmente no me gustaría que Gallardo se quede en River. En el fútbol argentino perdés tres o cuatro partidos y como que te dicen que cumpliste tu ciclo y que no servís más", comenzó exteriorizando el exjugador de 52 años de edad.

"Se tendría que ir, no a la Selección Argentina porque no es tan fácil, pero se tendría que ir afuera para progresar", profundizó el hombre que supo vestir la camiseta del combinado Albiceleste en nueve oportunidades. Fuerte.

