Mosquera sobre Herrera: "Me dijo que se quería ir por temas familiares"

Sporting Cristal sufrió la baja de Emanuel Herrera de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores. El delantero argentino fichó por Argentinos Juniors y tras unos días en su nuevo club, indicó que en Cristal nadie le dijo para renovar.

En entrevista al programa 'Sobre el Verde' de Depor, Roberto Mosquera habló sobre la salida de Herrera: "Sorprendió la salida de Emanuel Herrera, hablamos 40 minutos y me dijo que se iba por motivos familiares, él me dijo que quería irse”.

Mosquera agregó: "Es algo raro porque no sabía ni cuándo se iba. Cuándo uno se va, es esa persona la que se tiene que despedir. No tenía por qué llamarlo. No encaja. No sabía cuándo se iba. No se despidió. No tenía por qué despedirme de Herrera porque no sabía cuándo se iría".

El delantero argentino fue importante en el plantel rimense que logró los títulos nacionales del 2018 y 2020. En ambos fue el goleador del campeonato.

Herrera de 33 años disputará la Copa Libertadores con Argentinos Juniors. Vuelve a su país luego de más de 10 años de militar en equipos extranjeros.

