"Te esperó, recuperó e hizo figura, ¿así le pagas?": Waldir a Emanuel Herrera

A pocas semanas del inicio de la Liga 1 y de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el delantero argentino Emanuel Herrera fue contratado por Argentinos Juniors.

La salida del delantero generó polémica debido a que indicó que no recibió el llamado del club para seguir, pese a que él tenía la intención de continuar en el club.

La respuesta de Roberto Mosquera fue: "Todos queríamos que se quede. ¿A alguien le puede entrar en la cabeza que no queríamos contar con él, que aún tenía un contrato de año y medio? No termino de entender sus declaraciones”.

En ese contexto, Waldir Saénz cuestionó la decisión de Emanuel en el programa 'Sobre el Verde': "El club te esperó ocho meses, te recuperó, te hizo figura, ¿y ahora le pagas así? Está resentido porque no se han despedido de él o porque no le han hecho una despedida como a Maradona en la Bombonera. La verdad no entiendo”.

Los mejores éxitos en esta nueva etapa @emaherrera09 .



Tus goles han formado parte de la historia del club y de los campeonatos del 2018 y 2020.



¡Éxitos, goleador! #FuerzaCristal #SomosFamilia pic.twitter.com/0sMTg7gHCr — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 18, 2021

Emanuel Herrera fue el goleador de Sporting Cristal en las temporadas 2018 y 2020 en ambas fue campeón nacional. Tras su partida, en su reemplazo llegó el argentino Marcos Riquelme.

Lee También