Roberto Ovelar: "Dos jugadores de Alianza Lima me dijeron que era penal"

Alianza Lima venció a Deportivo Municipal por 1-0 con tanto de Jefferson Farfán por la tercera fecha de la Liga 1, sin embargo, hubo un claro penal de Steven Rivadeneyra contra Roberto Ovelar, delantero del cuadro edil.

Dos días después, Roberto Ovelar confesó que dos jugadores de Alianza Lima le dijeron que no podían creer cómo no le cobraron ese penal a Municipal.

"Hubo dos jugadores de Alianza que en la cancha me dijeron: 'increíble que no te cobren ese penal'", indico el atacante paraguayo, exjugador de Alianza Lima en entrevista al programa 'Barrio Fútbol'.

"Me pareció que el árbitro no quiso cobrar y ya. Algunos jugadores del equipo rival me dijeron que era increíble lo que no me pitaron el penal. Fueron dos que conozco y alguna vez los he enfrentado", agregó Ovelar.

Municipal está complicado en la tabla de posiciones, ha perdido sus tres partidos y su próximo encuentro es ante Sporting Cristal, líder e invicto en la Liga 1.

