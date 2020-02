El próximo domingo, Estudiantes de La Plata y River se enfrentan por la antepenúltima fecha del campeonato.

Gabriel Milito confirmó hoy la ausencia de una de sus principales y flamantes figuras.

Marcos Rojo, futbolista que llegó a préstamo del Manchester United, no estará presente en el duelo ante el Millonario.

El central sufrió una lesión muscular que lo marginará del choque frente al líder del campeonato.

"Me acaban de confirmar que Marcos tuvo una lesión muscular y para el domingo no podremos contar con él”. Su ausencia no me hace pensar el cambiar el esquema que tenía planificado”, dijo el DT en conferencia.

Su lugar sería ocupado por Facundo Mura, lateral surgido de las inferiores del club con gran proyección.

