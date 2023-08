La Copa Libertadores inició la semana de definiciones de los octavos de final. Llave que partió con el duelo entre Fluminense y Argentinos Juniors, duelo que terminó 1-1 en ‘La Paternal’ y que contó con la lamentable lesión de Luciano Sánchez por la entrada de Marcelo.

Pero el elenco de Gabriel Milito sufrió de una nueva lesión en su plantel titular por lo que también tuvo que gastar un cambio antes del inicio del partido en el estadio Maracaná. Lo que llamó la atención hasta en la Conmebol.

Esto debido a que a poco de iniciar el duelo de revancha, Federico Lanzillota presentó molestias físicas en el calentamiento previo. Por lo que no pudo partir atajando.

Todo indicaría que en su lugar asumiría Alexis Martín Arias. Pero fue expulsado en el duelo de ida y Lanzillota era el llamado a ser su reemplazante. Por lo que finalmente Milito dispuso del tercer arquero para buscar la hazaña ante Fluminense: Miguel Acosta con solo 21 años.

¿Quién es Miguel Acosta?

Con el ‘1’ en la espalda, Miguel Acosta debutó oficialmente como arquero de Argentinos Juniors. El portero asumió la responsabilidad en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El guardameta llegó al ‘Bicho’ con 14 años desde Posadas (Misiones). En las divisiones inferiores se hizo rápidamente titular y debutó en la reserva en 2017. Vivió en la reconocida pensión Epidio González y Lavallol.

En 2020 se sumó al primer equipo y al año siguiente con la 7° División participó en el viaje de la Sub 16 a China. Hasta la fecha solo había estado en el banco de suplentes en ocho ocasiones por la Liga Profesional en 2022. Por lo que este es su primer apronte profesional.

“Entre mis referentes tengo al Dibu Martínez. Yo primero jugaba de ‘2’. Me encanta tirarme al piso. Una vez faltó el arquero y me mandaron al arco, y no me sacaron más“, confesó Acosta a Argentinos Pasión.