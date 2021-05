El club argentino que recibirá 16 millones tras la derrota del PSG por Champions League

Este martes en el Etihad Stadium, Paris Saint-Germain quedó eliminado de la Champions League. Cayó por 4-1 en el global contra Manchester City por las semifinales y no podrá repetir la final de Lisboa de la edición pasada, donde cayó por la mínima contra el Bayern Múnich.

La derrota del club parisino ha sido una pésima noticia para el fútbol francés, que por segunda consecutiva podía tener a un representante en la definición por el título, como también para la directiva que ahora sí tiene muchísimas chances de perder a sus dos mejores figuras: Kylian Mbappé y Neymar.

Sin embargo, no solo los mencionados fueron los perjudicados. También hay un club argentino que, si PSG clasificaba nuevamente a la final de la Champions League, iba a recibir dinero por la buena participación del conjunto europeo en el certamen. ¿De quién se trata? Nada menos que de Rosario Central.

Sí, con los nombres por separados es realmente increíble cómo se relacionan. No obstante, el hecho es que ambos clubes todavía guardan vínculo por la transferencia de Giovanni Lo Celso, quien a mediados del 2016 fue comprado por el PSG por 16 millones de euros. Un vínculo que no se rompió ni sabiendo que el argentino no juega en Francia hace tres temporadas.

Según informó Infobae, Rosario Central recibirá más de 16 millones de pesos (140 mil euros) por que PSG llegó hasta semifinales. ¿Por qué? Una de las cláusulas que había arreglado el Canalla con su par europeo era recibir durante cinco temporadas (la 2020/21 ha sido la última) según la partipación del equipo en Champions. Sí, nunca firmaron que para eso Lo Celso debía seguir en Francia: hoy está en el Tottenham.

