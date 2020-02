Lo de la Selección Argentina en Rusia 2018 fue un fracaso total: clasificó a octavos de final por un gol agónico de Marcos Rojo, se jugó sin centrodelantero ante Francia y afuera.

Este viernes, un año y medio después, Óscar Ruggeri contó que habló con Sebastián Beccacece, ayudante de campo de Jorge Sampaoli en aquella Copa del Mundo.

Ambos entrenadores tuvieron éxito después de Rusia: el antes asistencia fue subcampeón de la Superliga Argentina con una campaña histórica de Defensa y Justicia, mientras que el exseleccionador fue segundo del Brasileirão con Santos.

"Nos cruzamos y le digo: 'Mirá, te quería decir que Defensa y Justicia fue de los que mejores jugaron al fútbol en ese campeonato. Segundo: estuviste en la Selección, ¿me explicás por qué pasó lo que pasó en la Selección?", narró Ruggeri sobre su encuentro con Beccacece.

Además, agregó: "No me des vuelta porque yo ya sabía lo que pasaba adentro de la Selección. Todos lo sabíamos. De adentro se comunicaban con los periodistas contándoles todo. ¿Por qué la Selección no jugó como Defensa y Justicia?".

Al instante, sus compañeros lo pincharon y le preguntaron por la respuesta de Beccacece: "Me dijo 'no, no pude con el entrenador'", refiriéndose a Sampaoli.

El Cabezón explotó que el hoy técnico de Racing se refería que uno pudo convencer al ex DT de la Selección Argentina con sus ideas: "Es lo que pasó", finalizó Ruggeri.

+ El video:

LA RESPUESTA DE BECCACECE A RUGGERI: "NO PUDE CON EL ENTRENADOR"#90MinutosFOX | El Cabezón se cruzó con el entrenador después que fue subcampeón con Defensa y le preguntó qué pasó en el Mundial de Rusia. pic.twitter.com/yz1UBc7zB5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 7, 2020

