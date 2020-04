Rulli salió a aclarar que no es hincha de Boca y que tiene un tatuaje de otro equipo

Hace algunos días, Gerónimo Rulli admitió que le gustaría jugar en Boca Juniors. Sin embargo, esas palabras generaron un gran revuelo y el propio arquero salió a aclararlas.

"El sueño de mi mamá es verme en la Bombonera", había manifestado el portero de 27 años de edad. Pero, ahora, en diálogo con 'TNT Sports', brindó precisiones al respecto.

"Lo de Boca fue una pregunta que me hicieron sobre dónde me gustaría jugar si no fuera en Estudiantes", comenzó exteriorizando el ahora portero del Montpellier de Francia.

"Mi mamá es fanática de Boca y su sueño es verme ahí, pero yo soy hincha de Estudiantes. Es el club que me crió y me dio todos los valores que tengo", profundizó Rulli.

"No hace falta que diga quién ocupa un lugar en mi corazón y de quién soy hincha. Lo tengo tatuado", amplió el hombre que supo jugar en la Selección Argentina en dos ocasiones.

"Para mí Estudiantes es mi familia, es todo. A mí me llena de orgullo que cuando me toca tener buenos partidos, los primeros que me felicitan son los de Estudiantes", completó.

