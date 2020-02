#Russo "No he hablado mucho con #Hurtado, llegó antes de ayer, entre los estudios y todo... lo conozco de su paso por La Plata, la Selección de Venezuela. Me habían hablado de él, hablé con Dudamel. Recién llegó y se está acomodando. Él es delantero y acomodarse a lo que busca"