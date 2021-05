Vignolo dijo la decisión de Russo en la derrota de Boca que no entendió

A Boca se le cortó la buena racha que venía manteniendo desde que perdió ante Unión en Santa Fe. El equipo de Miguel Ángel Russo hizo un cambio de mentalidad y sumó cinco victorias al hilo, tres por la Copa de la Liga Profesional y dos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero en el camino se le puso Barcelona de Ecuador.

El conjunto sensanción del torneo continental se impuso por 1-0 en Guayaquil para quedar con puntaje perfecto tras tres fechas disputadas, y de esa manera el conjunto de La Ribera se volvió a Argentina con la presión de saber que no puede perder en Brasil ante Santos la próxima semana para no complicar su clasificación.

Sobre esto opinó Sebastián Vignolo, que luego de contar una anécdota sobre la última vez que chocó su auto, yendo muy despacio, se explayó: "Ayer Boca chocó a 30 (kilómetro por hora), no es nada, no tiene nada, no le va a llevar secuelas, pero yo creo que si Boca iba a 100, ganaba, sin chances de chocar. Y si chocaba a 100 no pasaba nada. Entonces aquí nadie, está diciendo que Russo se tiene que ir, pero hay decisiones de él que no entendí ayer".

En su clásico editorial para ESPN F90, siguió: "Hay partidos que ganan los entrenadores, otro los jugadores, que pierden los jugadores y también que pierden los entrenadores. Porque el técnico no es sólo el que da la formación. También baja un mensaje, hace los cambios. Muchas veces los cambios están bien y el jugador entra mal. Pero el tema es cuando el cambio viene tarde".

Y cuestionando al DT, dijo: "No entiendo por qué Boca quiso cuidar ante Barcelona de Ecuador, si ya está clasificado en el campeonato. ¿Quiere poner todo ante Patronato? No entiendo. Si el campeonato ya lo resolvió, le ganó a Lanús el otro día y se lo sacó de encima. No entiendo cómo administró las energías Russo".

Para cerrar, dejó en claro: "Russo me puede decir que está todo el día con los jugadores, que yo no sé si están cansados o no, pero como no habla de esto, ni nos enteramos si están contracturados o desgarrados, entonces uno habla como si estuviera todo bien. El sábado tiene un partido que va a jugar por jugar, no va a usar los jugadores que cuidó. Y no entiendo los cambios, un poco tarde. No es un drama en Boca, está intacto, el de los tres pibes en el medio, con Villa, Pavón, Tevez, el que sale de memoria, con Andrada, ese Boca está intacto, está bien. Chocó por no querer ir un poquito más. Eso es lo que yo no entiendo. Yo creo que se planificó mal".

