Russo: "Más que recordar la Libertadores ganada lo quiero volver a vivir"

Este martes, Boca debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 en Venezuela ante el local Caracas.

En la previa del partido, Miguel Ángel Russo habló con el sitio oficial de Conmebol desde el predio del Xeneize y respondió todo.

"¿Qué es ganar la Copa Libertadores?", le preguntaron y el entrenador no pudo evitar reaccionar con una sonrisa de oreja a oreja.

"No tiene, a ver, no tiene una palabra que la definea. No tiene. La Copa Libertadores, ganar la Copa Libertadores, no tiene un slogan, una definición. Son cosas que, con el tiempo, le pondría un nombre distinto. Sería bello, lindo, hermoso. Cualquier frase de cualquier cosa. Es algo difícil, que gracias a Dios me ha tocado ganarla. Le toca a muy pocos. Somos privilegiados", respondió.

Además, agregó en alusión a sus comienzos en Estudiantes de La Plata, un club con mucha historia en el torneo: "Yo nací en un club con historias de Copa Libertadores en el cual agradezco mucho todas las enseñanzas que me han dado en ese nivel y en ese sentido. Uno vive su propia experiencia en el día a día".

Por último, sentenció: "El que alguna vez dijo ganar una Libertadores es una cosa, hoy es totalmente distinto".

Por otra parte, le mostraron una foto de su consagración en 2007, le preguntaron por un recuerdo y respondió: "Más que recordarla, lo quiero volver a vivir".

Cinco triunfos y un empate en el comienzo de la segunda etapa de Russo en Boca. Quince goles a favor y apenas uno en contra. Y está a un punto del líder a una jornada del final. Imposible que el hincha xeneize no se ilusione con el nuevo equipo.

