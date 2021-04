En vivo: así están las negociaciones de Boca por Chiquito Romero

Así como a inicios del presente 2021 dejó ir a Marcos Rojo, Manchester United, de cara al próximo mercado de pases, ya tiene estipuladas varias salidas: dejando en claro que su partida está confirmada desde hace tiempo, Ole Gunnar Solskjær, DT de Los Diablos Rojos, garantizó en más de una oportunidad que Sergio Romero abanconará el club a mitad de año.

Al día de la fecha y pese a no haberse destacado nunca por completo en las filas del cuadro de la Premier League, Chiquito, que está gozando de sus últimos meses en Inglaterra, se encuentra en el radar de varios elencos del mundo a sus 34 experimentados años.

En las últimas horas, César Luis Merlo, productor de TyC Sports, amplió información sobre el destino de Romero a través de su cuenta de YouTube. El periodista, dejando en claro que Boca y Racing se encuentran tras los pasos del protagonista, confirmó que el protagonista tiene los días contados en el United. "Chiquito Romero queda libre del Manchester United el 30 de junio. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. El jugador no va a renovar por dos cuestiones: no juega y el club no quiere pagar un contrato tan alto por alguien que no utiliza", abrió.

Comenzando por el deseo del Xeneize de incorporar a Sergio Romero, Merlo explicó: "Boca lo pretende siempre y cuando sea vendido Esteban Andrada. Riquelme levantó el teléfono para preguntarle al Chiquito si estaba interesado en jugar en Boca. Romero, en principio, le abrió juego a la negociación".

Por otra parte, saltando al conjunto de Avellaneda, lugar en donde el arquero supo formarse como futbolista profesional, el productor analizó las dos caras de la moneda e indicó: "Víctor Blanco se juntó con el representante de Chiquito Romero y le hizo saber que quiere repatriarlo si se desprenden de Arias. Tienen buena relación".

+ La historia de Romero en el United:

Luego de desempeñarse por varios años en las filas del primer equipo de la Sampdoria, Chiquito, a mediados del 2015, desembarcó en las filas del Manchester United como uno de los fichajes bomba del momento. Aunque nunca gozó de una titularidad asegurada bajo los tres palos de Los Diablos Rojos, el arquero argentino, en todo momento, estuvo a disposición y supo sumar varios partidos como titular desde aquel entonces.

