Scaloni, picante: "El equipo funciona sin Di María y no voy a tocarlo"

Recientemente, Lionel Scaloni confirmó la lista de jugadores del exterior para la Selección Argentina, pensando en los dos primeros partidos de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018: contra Ecuador y Bolivia.

Entre las ausencias más rutilantes se destacó la de Ángel Di María, un histórico del combinado Albiceleste, que parece haber perdido el lugar completamenta ya que no ingresa en la consideración del mencionado entrenador argentino.

Ante esta situación se generó una gran polémica en torno a lo acontecido. E incluso el propio futbolista surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central fue quien se manifestó al respecto, dando en claro su evidente malestar.

Así fue como el propio Scaloni apareció en escena y ofreció declaraciones realmente picantes y contundentes, asegurando que la situación se presenta favorable y positiva sin la presencia del hombre que actualmente juega en Paris Saint-Germain.

"No me preocupa que esté enojado. Lo aprecio y lo valoro, pero después de la Copa América, en esos seis partidos, el equipo funcionó sin él y no voy a tocarlo. No forma parte de esta convocatoria, pero él no está afuera de la Selección Argentina", comenzó asegurando.

Por su parte, previamente, Di María no había tenido pelos en la lengua: "Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección Argentina y poder competir. No le encuentro explicación a por qué no estoy convocado".

Lee También