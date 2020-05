Scaloni reculó y salió a aclarar: "El Monumental siempre está en los planes"

En las últimas horas se generó un enorme revuelo por las declaraciones de Lionel Scaloni refiriéndose a los estadios que prefiere para los partidos de la Selección Argentina.

El director técnico del combinado Albiceleste mencionó que prefiere canchas donde se siente el calor y habló de la Bombonera, el Cilindro de Avellaneda, la cancha de Vélez y los estadios de Rosario.

Sin embargo, este sábado y consciente de la polémica generada, Scaloni reculó y salió a aclarar públicamente su postura en torno al Estadio Monumental de River.

"Cuando a mí me dicen que no nombré a la cancha de River es simplemente porque River ya está estipulado para la Selección Argentina y la Copa América la vamos a jugar ahí. Yo nombraba canchas que no estaban estipuladas para jugar y a las que pocas veces se había ido pero en ningún momento descarté la de River", comenzó señalando.

"Cuando hablaba de calor y cercanía de público, era simplemente eso, de estar más cerca, no de hinchada ni de aliento. Nunca dije eso ni lo voy a decir. Sería una falta de respeto a esa cancha y a esa gente que siempre que hemos jugado nos trató súper bien", siguió afirmando.

"Me parece que se tergiversaron mis respuestas. En ningún momento hablé de hinchada ni de colores. Es más, nombré un montón de canchas del interior también porque me gustaría que la Selección Argentina juegue por todos lados", completó en diálogo con 'Olé'.

