Scolari reveló que fue pretendido por dos grandes del fútbol argentino

Luiz Felipe Scolari es, sin lugar a dudas, uno de los entrenadores brasileños más reconocidos de toda la historia. Tiene une trayectoria realmente espectacular e incluso llegó a ser campeón del mundo con su país en Corea-Japón 2002.

Centro Sportivo Alagoano, Juventude, Gremio, Al-Shabab, Pelotas, Goias, Al-Qadsia, Kuwait, Coritiba, Criciúma, Al-Ahli, Júbilo Iwata, Palmeiras, Cruzeiro, Portugal, Chelsea, Bunyodkor y Guangzhou Evergrande también fueron dirigidos por el gran Felipao.

Pero, al mismo tiempo, este entrenador de 71 años de edad jamás dirigió en el fútbol argentino pese a que estuvo muy cerca de hacerlo. De hecho, en las últimas horas reveló que fue pretendido por dos grandes de dicho país sudamericano.

"Fui candidato para dirigir a Boca si ganaba José Beraldi en las últimas elecciones presidenciales. Tenía todo acordado con Gabriel Batistuta", comenzó exteriorizando el hombre que tiene un total de 28 títulos oficiales como entrenador.

"Me gustaría dirigir a Boca. Igual, contrataron a otro gran entrenador como Miguel Ángel Russo, que tiene experiencia y es un buen técnico en todo", profundizó Scolari en medio de sus declaraciones brindadas a 'Infobae'.

"También se contactó conmigo en algún momento San Lorenzo de Almagro. El fútbol argentino me gusta porque cuando fui me trataron muy bien los hinchas. Me gustaría dirigir en la Argentina porque es un fútbol diferente, al que yo siempre admiré", completó.

