Flamengo buscaba ponerle la frutilla del postre a un mercado de pases histórico, pero la figura que estaba a una sola firma de llegar finalmente no será refuerzo del Mengão.

Se cayó la operación: Flamengo no tendrá a la súper estrella que buscaba

Tras haber perdido la última final de la Copa Libertadores ante el actual bicampeón, Palmeiras, Flamengo salió decidido al mercado de pases a potenciar a su lujosa plantilla. Desde el inicio del 2022, experimentados jugadores con pasado por Europa llegaron al equipo carioca y los fichajes continúan concretándose.

Arturo Vidal, Erick Pulgar, Everton Cebolinha y Guillermo Varela llegaron a mediados de este año para reforzar a uno de los candidatos a consagrarse en el máximo torneo de clubes de Conmebol. Grandes nombres teniendo en cuenta que jugadores como David Luiz, Andreas Pereira y Kenedy habían llegado con anterioridad. Además, sonó muy fuerte el arribo de Oscar en las últimas semanas y solo restaba su firma.

Sin embargo, el propio mediocampista brasileño se encargó de explicar este lunes que finalmente no será jugador del Mengão. El ex Chelsea no logró destrabar su salida de Shanghai Port a pesar de que los clubes habían llegado a un acuerdo verbal.

"¡Hola chicos! Me gustaría agradecer a todos el cariño y los mensajes recibidos este último mes, especialmente de todos los aficionados del Flamengo. Agradezco el interés de Flamengo y de la afición, pero no fue posible hacerlo en ese momento. Le deseo la mejor de las suertes al club y a todos los amigos que tengo allí para lo que queda de temporada", publicó el futbolista en Twitter.

Fabrizio Romano, el periodista especializado en mercado, explicó la situación y reveló que Oscar había firmado el contrato personal e incluso se había tomado fotos con la camiseta de Flamengo. A pesar de eso, Shanghai se bajó a último momento y no firmó los documentos finales.