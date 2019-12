Se fue tras perder la final con River y ahora dijo: "Me gustaría volver a Boca y tener otra chance"

El duro golpe de perder la final de la Copa Libertadores 2018 para Boca vino de la mano con una gran renovación en el plantel.

Varios jugadores a los que les hubiese gustado tener más tiempo con la camiseta del Xeneize debieron partir, algunos contra su voluntad.

Fue el caso de Leonardo Jara, quien partió directo a los Estados Unidos, en forma de préstamo, para jugar en el DC United.

"Me quería quedar después de la final con River, pero me dijeron que no me iban a tener en cuenta", reveló el futbolista en diálogo con Radio 947.

De igual manera, lejos de sentir algún rencor, afirmó: "Quiero volver a Boca y tener una segunda oportunidad. Lo único que sé es que me tengo que presentar en la pretemporada de Boca. Más allá de perder la final con River fue un momento que disfruté".

Claro, el defensor debe regresar a Argentina, pero no sabe si el nuevo entrenador (todo indica que será Miguel Ángel Russo) lo querrá o no.

Sobre el equipo de Alfaro, sin vueltas, sentenció: "No me gusta como jugaba".

