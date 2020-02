Universitario de Deportes es claramente el club que más problemas tiene desde lo administrativo. Todos los días es noticia por el cambio en sus altos puestos dirigenciales.

Hoy por hoy, todo su conclicto pasa por su deuda con la sunat y sus principales acreedores. Gremco y Solución y Desarrollo se lo pelean como si fuera de su propiedad.

Esto hace que mucha gente se apasione con el tema. Edu Sobrino, hincha de Alianza Lima, por ejemplo, ante la posibilidad de que la U pueda tener una asistencia en este problema se manifestó muy molesto: "No sería justo que a estas alturas aparezcan "ayudas milagrosas", hay que estar atentos".

Las respuestas no tardaron en llegar. "A ver si alguna vez hablas sin tu camiseta puesta", tiró uno de nombre José Stuart. Entonces, apareció Coki a defender al aliancista: "¿Acaso ha dicho alguna mentira Edu?"

A ver si alguna vez hablas sin tu camiseta puesta. El tema de la U es mucho más complejo por todo lo que el club tiene, este proceso concursal está viciado, con sentencia contradictorias y corrupción. No compares, lo de tu equipo es un sencillo del que felizmente están saliendo — José Stuart (@JoseStuartV) February 21, 2020

"La U no ha sufrido y sufre por este proceso? acaso Licencias no le prohibió contratar y peleó la baja, acaso no le han restado puntos por problemas económicos", replicó Stuart. "Y luego se creó el régimen especial y pudieron contratar. Son 8 años y no han pagado un solo centavo", insistió el periodista.

La U no ha sufrido y sufre por este proceso? acaso Licencias no le prohibió contratar y peleó la baja, acaso no le han restado puntos por problemas económicos. O se la pasa bien? La U no sale de esta por los intereses de ratas que obstruyen todo. — José Stuart (@JoseStuartV) February 21, 2020

La discusión siguió y el periodista no dejó de responder. Después, en el programa de RPP siguió hablando de la deuda de la U y su falta de pago. Casi que se le salieron los colores de la camiseta ¡A bajarle Coki!

Cómo se puede pagar algo q no tienes claro o que crees que es injusto? Ok habrá deuda pero debe sincerarse o pagarías algo q consideras q no está claro. Es cierto 8 años que siguen igual con las instituciones del estado sunat Indecopi poder judicial sin aclarar el tema. — Wilhelm Patiño (@wil_1986) February 21, 2020

Porque todo es parte de un Plan que se ejecuta a la vez, no es que te doy a ti y a ti no. — José Stuart (@JoseStuartV) February 21, 2020

Lee También