Se picó todo: Bermúdez le respondió a Tevez y lo acusó de querer ser presidente de Boca

Bueno. Cuando pensamos que la cosa se iba a enfriar, que ambos lados iban a ceder y tirar para adelante, todo se complicó más.

Empecemos por darle un breve contexto a la situación: todo comenzó cuando Jorge Bermúdez afirmó que Carlos Tevez, antes de que llegue la nueva dirigencia, "era un ex jugador".

A los pocos días, el 'Apache' salió en Radio La Red declarando varias cosas sobre su continuidad en Boca y lo que piensa hacer con su contrato.

Pero además, le respondió al dirigente: "No voy a dejar que me falten el respeto, pero lo hablaremos en privado. Estoy en Maipú y no escucho ni veo nada, pero obvio que me llegó y, como a uno le cuentan como fue, le molesta. Creo que todo esto debería quedar puertas adentro y si tenemos alguna diferencia, no se puede hacer público. El bien para Boca es que nos sentemos, hablemos y si me tienen que decir algo, que me lo digan. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, pero queda acá y lo hablaremos en privado", sentenció.

Y la novela sigue. Ese no fue el último capítulo. El colombiano quiso redoblar la apuesta y hace muy pocas horas tiró un tuit.

Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer. https://t.co/6IY6Znimn6 — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 28, 2020

"Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", expresó.

Ese texto llegó acompañado del link de una nota titulada: "¿Cómo es el plan Tevez para ser presidente de Boca de la mano de Angelici?". Picante. Veremos cómo sigue...

