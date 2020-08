Se puso loco: Ruggeri dijo lo que tiene que hacer Boca si quiere ganar la Copa Libertadores

Boca sorprendió. Hace muy poco habían comenzado los rumores de que Javi García, íntimo amigo de Juan Román Riquelme, podía regresar al club.

Sin darle lugar a las especulaciones, hoy por la mañana las cuentas oficial anunciaron el fichaje del arquero con una foto firmando su contrato.

Claro, todo esto se da mientras el futuro de Esteban Andrada, a quien estarían buscando desde Italia, es pura incertidumbre.

Un intenso debate sobre este tema se generó en 90 Minutos, por la pantalla de Fox Sports, y fue el experimentado Óscar Ruggeri quien tomó la palabra.

"Todos estos días me dijeron que la prioridad de Boca es la Copa Libertadores, entonces si vos tenés al arquero que es de Selección, en un puesto terrible en esos clubes, por qué no lo agarran y le dicen, no te vas, vas a ganar esta plata, sos el arquero que nos va a llevar a ganar la Libertadores", exclamó entre gritos el 'Cabezón'.

“SI VOS QUERÉS GANAR LA COPA, DECILE A ANDRADA ‘VOS NO TE VAS’”#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri habló sobre la posible salida de Esteban Andrada y la incorporación de Javier García. pic.twitter.com/XLBX1f4QPb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 20, 2020

Además, señaló que deberían haber prevenido esta situación: "Ejecutá antes las cosas, para que no se llege a esto, que se quieran ir".

Y cerró: "Lo llamás a tu arquero titular, que lograste que no se hable más del problema del arco de Boca, arreglás el contrato y después al otro chico Rossi, si no quiere venir porque está Andrada, ahí sí salís a buscar a otro".

