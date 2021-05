Andrada rompió el silencio y habló en F90: "Quiero que alguien se haga responsable"

El caso de Esteban Andrada tiene, por ahora, como única solución que se quede aislado en Ecuador. El arquero de Boca no logró regresar al país y el club informó que el gobierno no lo permite. Preocupado, desde la habitación del hotel, el ex-Lanús contó sus sensaciones en ESPN F90: "Uno no sabe qué puede pasar, por ahora estoy bien y quiero dar tranquilidad a mi familia, mis amigos y los hinchas. No se como está la situación acá, estoy rezando que no aparezcan síntomas y dar negativo lo antes posible".

"Me siento bien, tengo una alergia desde hace mucho tiempo. Es lógico que se preocupen por mí. Le quiero agradecer a la gente del consulado que se preocupó por mi señora y le aclaró que Boca está trabajado desde el primer día", expresó Sabandija, que luego explicó lo sucedido: "Nosotros habíamos salido con el PCR del viernes porque no llegabamos a viajar con el del domingo. Después cuando llegamos acá me enteré que el último me había dado positivo. Tuve mala suerte porque me había hisopado dos días antes y estaba bien. Se podría evitar con un test el sábado, pero tuve mala suerte".

Además, el 1 Xeneize manifestó su desespero por no saber cómo está su situación: "No me han dicho nada, estoy esperando que me den una solución. Lo único que pido es que alguien se haga responsable de esto, no se si hubo otro caso parecido al mío. Yo no vine a pasear, no vine a pasear a Guayaquil. Es chocante porque nadie sabe nada, es todo una incertidumbre".

Por último, el nacido en San Martín le agradeció a todos los que le escribieron, desde compañeros, excompañeros, Gustavo Alfaro y hasta el propio Franco Armani, arquero de River y colega en la Selección Argentina.

