Mariano Closs se re calentó con Andrada: "El chico salió con síntomas y no dijo nada"

Desde hace más de un año, el fútbol y todos los viajes que conlleva se vieron modificados por los protocolos sanitarios de cada país. Para Boca, como a todos los clubes del mundo, a lo que antes era solo subir y bajar de un avión se le agregaron muchos hisopados y varias horas de espara para los resultados. En el medio de ese trámite, Esteban Andrada dio positivo en Ecuador y se armó un caos que aún no tiene solución.

Con fallas de comunicación denunciadas por la esposa del arquero y un comunicado emitido ayer de parte del club, sigue la polémica por la razón que llevó al Xeneize a emprender el viaje hacia el exterior sin conocer los resultados de los testeos. Desde Brandsen 805 ya explicaron que las políticas sanitarias no permiten que el jugador regrese al país y, para Mariano Closs, "no es todo culpa de Boca".

El conductor de ESPN F12 se mostró a favor de que el ex-Lanús se quede en el exterior aislado, manifestando que los futbolistas no deben tener mejores derechos que el resto de los ciudadanos. Dejando de lado la opinión, el reconocido periodista reveló un detalle que le contaron desde dentro del equipo: "Gente muy allegada a Andrada me dijo que él se sentía mas o menos el domingo. Entonces si vos no advertiste que te sentías mal, también pasa por tu responsabilidad".

"Él ya fue irresponsable cuando armó una fiesta en el medio de la pandemia que se dio a conocer en febrero. Tiene que asumir que es grande. Yo no quiero dar el nombre de la persona porque se van a pelear, son amigos. El chico salió con síntomas y antes de viajar no dijo nada", aseguró el popular relator.

Por último, Closs comparó las diferencias entre el arquero y Carlos Izquierdoz: "Cuando Cali se enteró que su mujer tenía COVID, se aisló de su familia para no contagiarse, este chico no. ¿Pedir un avión sanitario para un jugador que está aislado con un médico? ¿Con tanta gente que la pasa mal?".

