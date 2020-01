¿Se queda o se va? Pratto habló sobre el interés del Inter de Porto Alegre

La situación de Lucas Pratto en River se va acomodando. No en referencia a lo futbolístico, donde hace tiempo se acopló al equipo y fue vital para obtener distintos títulos, sino a la parte económica.

El Millonario abonó las dos cuotas que debía de su pase al San Pablo y ya está al día con los pagos. De esta manera, el equipo brasileño desestimó la denuncia que iba a realizar en FIFA y que podría traerle sanciones a la institución de Núñez.

Con todo esto en regla, no hay apuro para deshacerse de ningún jugador y menos del Oso. Pero hay un club de Brasil que quiere quedarse con el ex-Vélez y apostará fuerte en este mercado de pases.

Inter de Porto Alegre va por Pratto y el jugador habló al respecto en conferencia de prensa: "Yo tengo dos años más de contrato. Todos saben lo que siento por el club, lo que me han dado, el cariño que tengo por la gente que trabaja acá y por la gente de River".

PRATTO SE QUIERE QUEDAR EN RIVER#SuperligaxFOX | El Oso, determinante ante los diferentes rumores que lo vincularon con diferentes equipos en lo que va del mercado de pases. pic.twitter.com/8OmoFlZ1X3 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 4, 2020

Y agregó: "No he hablado con nadie, con mi representante hace varios días que no hablo. Mis compañeros me jodían recién porque había salido algo en un diario deportivo, pero no me llegó nada. Solamente tengo la cabeza en empezar bien la pretemporada".

De esta manera, Marcelo Gallardo podría quedarse tranquilo con la continuidad de uno de sus delanteros. Parece que, tras la salida de Exequiel Palacios, no habrá un gran éxodo en el Millonario.

