Seba Domínguez se enojó con el Negro Bulos en ESPN F90: "A mi me gusta hablar de fútbol"

Cuando se concretó la fusión entre ESPN y Fox Sports, una de las grandes incógnitas del público era saber cómo los integrantes del primero se adaptarían a la dinámica del segundo.

Muchas respuestas nos las dio Sebastián Domínguez, quien pasó de analizar el juego al 'barro' propuesto por el 'viejo' 90 Minutos de Fútbol.

El exjugador de Vélez, Estudiantes y la Selección Argentina empezó a aportarle su toque al ahora rebautizado ESPN F90, pese a reconocer ciertos problemas a la hora de sumergirse en ciertos debates.

Esta tarde, Seba la pasó mal luego de escuchar a Federico Bulos adjudicarle cierta parte del resultado del Superclásico a Juan Román Riquelme.

"A mi me gusta hablar de fútbol, de la pavada no. Hablo de fútbol, después salgo en todos lados. Termino diciendo cosas que no van, dando declaraciones que me arrepiento. Si, me caliento. Si el dice 'Riquelme, Riquelme, Riquelme', contestó el panelista.

"ME PARECE UNA FALTA DE RESPETO"@sebadominguez6 cruzó a @federicobulos por el análisis del Superclásico: "El mejor partido desde lo táctico de Boca en la era Russo y hablás de Riquelme", disparó. pic.twitter.com/MWQtT8Gh1W — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 15, 2021

El Negro no tardó en contraatacar: "Se enoja conmigo, dejame contestar a mí". Picante...

