Vignolo defendió a Cardona: "¿Qué es lo que no les gusta?"

Falta poco más de un día para que Boca reciba a Racing por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

La ida fue 1-0 para los de Avellaneda y en la Bombonera se definirá el otro equipo argentino que se meterá entre los cuatro mejores del continente, estando ya River.

El equipo que pondrá Miguel Ángel Russo todavía no se conoce, pero son muchos los rumores que afirman que no jugará Edwin Cardona.

Y bastante indignado, Sebastián Vignolo le dedicó toda su editorial en el comienzo de ESPN F90 al colombiano.

"Me llama la atención lo que pasa con Cardona, pero mucho. Si realmente es un distinto, que creo que lo es, para mí el único que tiene Boca. Después hay corredores, tipos con jerarquía como Tevez. No es Riquelme, pero tiene un juego parecido, un estilo", comenzó diciendo.

Luego, siguió: "Ahora, me parece que no le termina de cerrar a los entrenadores. Cómo puede ser que Guillermo Barros Schelotto no lo puso en el partido más importante de la historia de la historia de Boca contra River. Y ahora, a un día del partido más importante del año para Boca, frente a un Racing que está con los dientes afilados, como corresponde, sea duda".

"¿Qué es lo que no les gusta de Cardona?", cuestionó el conductor para rematar: "No me vengan con el verso de que está para los últimos 30 minutos. Se que no es Riquelme, pero es el único que puede hacer jugar al resto. Es raro, es extraño".

