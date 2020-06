Una luz para Villa: capturas de Whatsapp de la hermana de su ex serían falsas

Después de bastante tiempo de silencio, tanto Sebastián Villa como su equipo de abogados van rompiendo el silencio, luego de escuchar día a día las entrevistas y pruebas que ha entregado su expareja Daniela Cortés, tanto en los medios de comunicación, como en la justicia.

En una entrevista con Télam, el jugador de Boca Juniors habló por primera vez y dijo: "Mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí, y ya lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se van a imponer. Confío en mi verdad y en el trabajo que hace mi abogado. Y reitero que nunca agredí a una mujer. Quienes me conocieron de cerca en estos casi dos años que llevo en Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme la carrera".

Ahora, el abogado de Villa, Martín Apolo se sumó a las nuevas declaraciones y entregó unas pruebas que desacreditarían uno de los testimonios más fuertes del caso, el de Cinthia Cortés, hermana de Daniela, quien hizo llegar unas capturas de Whatsapp a la justicia argentina, las cuales serían falsas.

“Cinthia Cortés envió diálogos que nunca existieron con mi defendido y de un número telefónico que nunca tuvo. Hasta que vino al país en 2018, Villa tenía un celular que se iniciaba con +57, tal el discado que pertenece a Colombia. Y una vez instalado en Argentina, utilizó teléfono celular número+54.911..., el cual posee hasta el día de la fecha”, dijo el abogado, adjuntando 17 capturas de pantalla que dejarían sin validez las palabras de la hermana de Daniela.

#Boca | Exclusivo: el chat entre Villa y la hermana de Daniela.

El abogado Martín Apolo presentó ante la fiscal un escrito y 17 capturas de pantalla con los mensajes entre el jugador y Cinthya Cortés, que son del 27 de abril, el día que terminó con la denuncia en redes sociales. pic.twitter.com/waHkRP5xgK — Diego Molina���� (@DiegolMolinaa) June 5, 2020

Además, un audio de la noche en que estalló todo sería clave en el caso y en el cual Cinthia le dijo a Villa: "Sebas, ¿dime cómo puedes parar esto? Cómo puedo yo, como hermana de Dany, ayudarte a solucionar esto”, dice Cinthya en el audio, y Sebastián respondió: “Ya no hay solución. Ella me dañó mi carrera. Haciendo cosas porque usted sabe que no la he tocado. Ud misma vio cuando ella me pegó. Mucha gente sabe que su hermana me pegaba”.

