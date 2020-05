"Tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo": Sebastián Villa

El caso de Sebastián Villa en Argentina sigue su curso, luego de que el pasado 27 de abril su expareja, Daniela Cortés, publicara una serie de fotografías y videos en los cuales ella aseguró que sufría de violencia de género por parte del futbolista de Boca Juniors y la Selección Colombia desde hace varios meses y llevó el caso a la justicia, que ya está investigando lo sucedido.

Desde ese día se han conocido varios detalles. Primero una exnovia de Villa subió un video diciendo que también terminó con él por maltrato, pero luego lo borró; Daniela Cortés presentó la denuncia al jugador colombiano por violencia de género y Sebastián respondió con una contrademanda por extorsión, mientras el abogado de la mujer, Fernando Burlando, pidió cárcel para Villa.

Luego Cortés se presentó ante la justicia para dar su declaración y aseguró, además de los golpes frecuentes, que perdió un embarazo a causa de esta situación; Villa respondió en la justicia que no tenía una relación formal con ella y presentó unos videos que se filtraron en las redes sociales en los cuales se ve a la mujer también agrediéndolo, mientras él le dice que ya no la quería. También habló la exsuegra del futbolista que dice que todo estalló porque según Villa su hija "no valía lo de un vuelo de regreso a Colombia".

Ahora quien salió a hablar fue el abogado de Villa, Martín Apolo, quien aseguró: "“Villa me decía que tenía miedo, me decía ‘tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo. Sebastián está un poco entendiendo la situación. La verdad que al otro día de la publicación -de Daniela- lo vi muy golpeado, muy dolido, mal, anímicamente muy mal, y por otro lado con bronca porque, digamos, está viviendo una situación que no sucedió".

“Villa me decía 'tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo'”.

"Villa me decía 'tengo miedo de quedarme dormido y que me pase algo'".

Martín Apolo, abogado del colombiano denunciado por su ex pareja por violencia de género, dijo que su defendido estuvo "anímicamente muy mal" pero que "ahora está mucho mejor", incluso "para jugar".

En comunicación con radio La Red, el abogado manifestó: "Charlé con él más de dos horas, le pregunté toda la situación, que me contara como pudiera, y lo que yo extraigo de lo que él me cuenta es que está siendo víctima de un chantaje, de una extorsión. Y lo único que existía hasta ese momento era un posteo en Instagram. Después (Daniela) Cortés efectuó la denuncia, de hecho, tienen dos números de diferencia una con otra, o sea que creo que fueron efectuadas con 15 minutos de diferencia, no se trató de una contradenuncia como se está diciendo. Se trató de poner en conocimiento de la Justicia un hecho delictivo”.

Además, Apolo dijo: “Villa me dijo que nunca le pegó. Me refiere que tienen una relación de noviazgo casi adolescente, que son dos chicos de veintitantos años cortos, que era una relación de bastantes peleas, digamos celos, tirantez, pero no de violencia. No tengo referencias de violencia. Hablando después con sus representantes, que lo conocen mejor y que conocen también a su familia, me referenciaron bien la situación. Independientemente de eso, yo lo hice entrevistarse con un par de psicólogos con los que habitualmente trabajo para que me eleven un informe sobre su personalidad, su temperamento, las funciones que hacen a la personalidad de Villa, y los resultados no arrojan una connotación que pueda alarmar".

