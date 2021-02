Jugadores de la Selección no quieren jugar más a las 3:30 en Barranquilla

Este jueves, la Conmebol oficializó la fecha y horario del próximo partido de la Selección Colombia, en la eliminatoria sudamericana, el cual será contra Brasil y se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Sin embargo, el horario no será el habitual de las 3:30 de la tarde, como generalmente actúa el equipo nacional, sino que se programó para las 5 de la tarde, hora en la que ya el sol no pega tanto como horas antes.

Esto abrió el debate nuevamente de si la Selección debe continuar jugando en el calor de Barranquilla, sobre todo después de la goleada sufrida por Uruguay, en la fecha 3 de la eliminatoria, cuando el equipo que era dirigido por Carlos Queiroz cayó por 0-3.

En medio del programa ESPN FC Colombia se dio la discusión de si la Selección debía cambiar de sede o no y allí se dio una declaración en la cual se hizo una afirmación de alto calibre, por un pedido expreso de los jugadores.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA



Faustino #Asprilla: "Colombia debe jugar en #Barranquilla a las 3:30 de la tarde" ¿Estás de acuerdo con la opinión del 'tino'? Te leemos con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/QRwhfO33Ii — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 4, 2021

Antonio Casale estaba haciendo su explicación de por qué sí se debía jugar en Barranquilla y aseguró que los jugadores siempre eran felices en esta ciudad, a lo cual apareció Andrés Marocco y le refutó: "Siempre en la época de ellos (Asprilla - Aristizábal) hoy no. Eso se sabe, los jugadores que juegan en Europa están pidiendo que no jueguen a las 3:30. Nadie pide que cambien Barranquilla, pero que no se juegue a las 3:30".

Lee También