Primera baja en la selección peruana para enfrentar a Chile y Argentina

La selección peruana visitará a Chile en Santiago el 13 de noviembre por las Eliminatorias y una de los principales obstáculos es poder contar con los futbolistas que militan en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El futbolista que quedó descartado para sumarse al plantel es el defensor Alexander Callens, ya que su club se niega a cederlo, debido a los protocolos de salud que hay en algunas ciudades estadounidenses.

Antonio García Pye en @Barrio_Futbol ��️: "New York City ya informó que no podrá ceder a Alexander Callens ����". Se confirma la baja del central peruano para la fecha doble de eliminatorias ante ���� y ����.



➡️ Abram, Santamaría, Araujo, Rhyner y Ramos son los centrales disponibles. pic.twitter.com/0Zu2PzwwZB — Gian Franco Zelaya ���� ⚽ (@GianZelaya) November 3, 2020

"New York City ya informó que no está en condiciones de ceder a Alexander Callens por el mismo tema que no lo pudo hacer en octubre", indicó Antonio García Pye, gerente de selecciones en entrevista al programa 'Barrio Fútbol'.

Los centrales que quedan disponibles en la selección peruana son Christian Ramos, Miguel Araujo, Luis Abram, Anderson Santamaría y el debutante Jean Pierre Rhyner, peruano nacido en Suiza que por primera vez estará en tierras peruanas.

¡PURA FELICIDAD! �� Jean Pierre Rhyner ����: "Estoy orgulloso, es un sueño que se hace realidad el ser convocado con Perú ��". #AlientaDesdeCasapic.twitter.com/y9nslM47fH — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 3, 2020

Debido a la suspensión que pesa sobre Carlos Zambrano, expulsado por una falta en el duelo ante Brasil, el primer jugador que tiene opción de reemplazarlo es Miguel Araujo, quien tiene continuidad en el FC Emmen de Holanda.

