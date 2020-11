André Carrillo habló del rendimiento de Gianluca Lapadula en la selección peruana

Luego de las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias, la selección peruana solo pudo sumar 1 punto, producto del empate ante Paraguay en Asunción en la primera jornada. El resto del partido fueron derrotas, sin embargo, uno de los que mejor rendimiento individual tuvieron fue André Carrillo.

Antes de partir a Arabia para sumarse a los entrenamientos del Al Hilal, André Carrillo declaró ante la prensa sobre la derrota ante Argentina: "Sinceramente nos vamos tristes porque el objetivo era ganar estos tres puntos. Es preocupante porque la idea desde un principio era empezar esta Eliminatoria diferente y no se ha conseguido".

André Carrillo habló sobre el desempeño de la selección y su nuevo compañero Gianluca Lapadula.

vía @juliodefeudispic.twitter.com/5sAMmSRMSa — Edward Alva (@EdwardAlva08) November 18, 2020

Sobre Gianluca Lapadula y los comentarios de lo hinchas indicando que no le daban pases, André indicó: "Sinceramente, esos comentarios ni los he visto. Esos temas son cosas que no suman. Cuando los resultados no se dan, mucha gente negativa busca romper el grupo. Se nota que Gianluca es un jugador diferente, que nos va a ayudar muchísimo en esta Eliminatoria. Ahora lo hemos conocido, poco a poco vamos a ir compenetrándonos, para poder darle asistencias y hacer mejores partidos".

André Carrillo es el goleador de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Suma 3 goles dos partidos. Hizo los dos del empate ante Paraguay y uno en el 4-2 ante Brasil en el Estadio Nacional.

Es la tercera eliminatoria en la que participa André Carrillo. La primera fue rumbo a Brasil 2014, donde fue convocado por el técnico uruguayo Sergio Markarián.

Lee También