Cristian Benavente: "Siento que Ricardo Gareca confía en mí"

Cristian Benavente había pasado del fútbol de Egipto a Antwerp, equipo de la liga de Bélgica. Era tomado en cuenta para partidos de la liga local y la Europa League, pero con el cambio de entrenador, al volante peruano se le comunicó que no estaba en los planes del comando técnico y tras oferta del Charleroi, decidió retornar al club donde ya antes jugó por tres temporadas.

Cristian deberá luchar por un puesto en el equipo para poder lograr lo que desea: volver a la selección peruana. "Siento que Gareca confía en mí. Sería bonito estar en la convocatoria, es importante tener minutos y siempre estoy disponible para la selección”, declaró en entrevista a Denganche.

Sobre su sí al Charleroi y posibilidad que tuvo de jugar en América de México, dijo: “En el Charleroi he estado tres años y lo conozco todo. En la selección hay partidos tres o cuatro meses, y es complicado si no tienes continuidad. Hubo mucho revuelo, pero fue muy sencillo para mí porque no quería hacer grandes cambios”.

Benavente no es convocado a la selección peruana desde el encuentro amistoso ante Colombia del 2019. Por las Eliminatorias y siendo dirigido por Ricardo Gareca, sus últimos llamados fueron para la fecha doble ante Ecuador y Argentina, además de también estar en la nómica de la Copa América 2016.

�� "J'ai vécu de très bons moments ici, je me suis senti très heureux d'être sur le terrain. Ce sentiment est encore plus fort grâce à la victoire". Sur une surface particulièrement difficile, Cristian a quand même retrouvé ses premières amours. #RCSC #CHAWES #Interview pic.twitter.com/UVBn0vqlup — RCSC Official (@SportCharleroi) February 3, 2021

En Charleroi ha sido el club donde más minutos y partidos como titular ha tenido en su carrera. Fue titular en muchas ocasiones y debido a tener buenas actuaciones ahí, Gareca le volvió a dar otra oportunidad el 2016.

Lee También