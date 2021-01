Matías Succar: "Trato de seguir los pasos de Claudio Pizarro"

Matías Succar tuvo la mejor temporada de su corta carrera deportiva el 2020. Fue el goleador de Deportivo Municipal destacando desde las primeras fechas y casi al final de la temporada fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana.

El 2021 el delantero peruano defenderá la camiseta del LASK, club de la Bundesliga de Austria que se ubica en la cuarta ubicación de la tabla de posiciones a cuatro puntos del líder Salzburgo.

En entrevista a DirecTV, Succar confesó que espera seguir los pasos de Claudio Pizarro, el delantero nacional más exitoso del fútbol peruano en el extranjero: "trato de seguir los pasos de Claudio Pizarro, que salió joven e hizo una carrera histórico en el fútbol alemán. Sería un sueño lograr, un poquito de lo que él logró".

Sobre sus primeros partidos, indicó: "Jugué dos amistosos, en ambos casos estuve de '9'. Había que adaptarse a las tácticas, cada día me he sentido mejor, los partidos me han ayudado bastante y hacer un gol da mucha confianza. Espero ahora sumar minutos oficiales y anotar goles lo más pronto posible".

Matías Succar se suma al universo de posibles delanteros para las futuras Eliminatorias, teniendo en cuenta que Jefferson Farfán y Paolo Guerrero ya tienen 36 años.

