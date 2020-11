Peter Arévalo: "Gianluca Lapadula tiene que arrancar ante Chile"

Gianluca Lapadula fue convocado a la selección peruana para los encuentros ante Chile y Argentina por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias. Aunque el delantero italiano de madre peruana tendrá su primera vez con la blanquirroja, para el periodista Peter Arévalo, Lapadula tiene que ser titular.

"Si lo convoco es para que juegue. Se hizo esperar tanto un jugador y ya lo tienes, échalo a jugar. Nadie se puede quejarse de falta de oportunidades, porque todos la tuvieron. Lapadula tiene que arrancar, si se hizo tanto trámite y se aceleró todo para tenerlo habilitado es para que él juegue", dijo en su programa 'A Presión'.

"Que Gianluca Lapadula arranque ante Chile es el escenario ideal. No sentirá la presión de la hinchada local ni de la hinchada rival. Aparentemente no se habilitará la opción de contar con público para el encuentro ante Argentina en el Estadio Nacional", agregó Peter Arévalo.

Gianluca Lapadula anotó su tercer gol en la Serie A, que también significó su primer tanto como peruano. La anotación lo hizo en el duelo del Benevento ante Hellas Verona.

Aquie el Gol de Gianluca Lapadula que le daba el empate momentáneo ante el Verona. ⁦@SeleccionPeru⁩ pic.twitter.com/7tBL92rH0d — MARLO VILELA (Doc) (@MarloVilela) November 2, 2020

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, indicó Lapadula en una de sus primeras declaraciones tras ser convocado.

