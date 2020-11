Figura juvenil del Manchester City no descarta jugar por Perú

Alexander Robertson tiene 17 y milita en la Sub 18 de Manchester City. Así como Gianluca Lapadula, Alexander tiene madre peruana y puede ser convocado a la selección peruana. El mediocampista nació en Australia, pero también cuenta con la nacionalidad escosesa e inglesa.

En una reciente entrevista a The World Games, Alexander Robertson confesó que todavía no decide a qué selección representará: "Mantengo la mente abierta. Me gusta jugar para Inglaterra, Australia estuvo bien, pero todavía no he jugado para Perú o Escocia", indicó el joven futbolista.

"Veremos qué pasa en el futuro. Lo tomaré con calma, no soy alguien que se precipita demasiado en las cosas o que piensa demasiado", agregó Robertson, quien suma dos partidos con la Sub 18 del Manchester City.

Alexander Robertson fue invitado a la selección peruana Sub 17 el 2019, sin embargo, rechazó la propuesta. Carlos Silvestri, técnico de ese equipo confirmó que hubo contacto con el joven volante.

Debido a que vive en Inglaterra, Alexander Robertson tiene como prioridad jugar por Inglaterra, donde ya fue convocado a la selección Sub 18. El 2019 mencionó que se siente australiano, pero no se descarta nada, así como con Gianluca Lapadula, ya que puede ser convocado por cualquier selección a la que puede representar siempre y cuando no juegue un partido oficial.

