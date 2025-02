Arranca la MLS: estos serán los principales rivales de Messi, Luis Suárez e Inter Miami

Bienvenidos a la edición número 30 de una MLS donde Inter Miami vs. New York City Football Club abren el telón por La Florida. Todo ello con el equipo de Javier Mascherano volviendo a encolumnarse alrededor de la figura de un Lionel Andrés Messi que va nuevamente por el gran objetivo del club del sur de USA. Estos serán los grandes oponentes de un proyecto que a la espera de una posible renovación de La Pulga hasta 2026, pretende conquistar Norteamérica más pronto que tarde.

Se viene una edición marcada por las grandes inversiones y por diferentes proyectos que lucharán con Inter Miami por el título. Messi no pudo meter al equipo de David Beckham en el playoff del 2023 y durante s primera campaña. El año pasado se rompieron récord y se levantó la Supporters Shield antes de no poder superar el primer mata a mata. El joven equipo de la MLS se mide a todo el país para un objetivo vital en el crecimiento del club. No olvidemos que el año que viene, Leo y compañía estrenan estadio.

Empecemos hablando del nuevo inquilino del certamen. San Diego FC y de la mano de Hirving Lozano debuta en un certamen donde incluso ya muchos hablan del posible fichaje de Kevin De Bruyne para el verano de manera gratuita. Toda la MLS se ha visto beneficiada a nivel económico por un arribo de Messi que supone dinero para todos y que ha generado un ambiente de grandes inversiones en sus principales rivales. Seguramente uno de los más importantes aparezca en la costa Pacífica.

Cengiz Ünder, Denis Bouanga, Hugo Lloris y Olivier Giroud son la columna vertebral del LAFC. Un conjunto que además cuenta con Carlos Vela en sus filas y que será un hueso duro de roer en cada jornada. Tampoco se puede descartar al Atlanta United, que viene de cerrar el fichaje más caro en la historia de la MLS después de pagar 22 millones de euros al Middlesbrough por Emmanuel Latte Lath. Pero no es su única inversión, pues tras varios años en Europa también han sumado a sus filas a Miguel Almirón. Los halcones, clarísimos candidatos en la previa de un torneo donde Los Ángeles Galaxy de Marco Reus es el actual campeón.

¿Qué más? Hay varios jugadores que pueden ser determinantes y que lucharán por los premios individuales. Leonardo Campana de New England Revolution, San Jose Earthquakes con Cristian Arango, Josef Martínez de Montreal o Riqui Puig en Los Ángeles Galaxy, grandes rivales para Messi o Luis Suárez de cara a los registros personales. Bienvenidos a la edición número 30 de una MLS donde Inter Miami vs. New York City abre todo. La Pulga y compañía, a por el gran objetivo de su unión en los Estados Unidos.

