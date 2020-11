DT de Christian Cueva respondió a acusación de xenofobia con 'Aladino'

Christian Cueva fue titular en el encuentro de la liga de Turquía ante el Denizlispor el pasado 8 de noviembre. El equipo del jugador de la selección peruana ganaba por 2-0 (el encuentro terminó con ese marcador), sin embargo, el técnico Hamza Hamzaoglu decidió sustituir a Cueva a los 37 del primer tiempo.

El cambio provoco la incomodidad de la esposa de Christian Cueva, Pamela López, quien usó sus redes sociales para acusar de xenofóbia al técnico turco con el mensaje: "¿Qué pasa con los sudamericanos? ¿Tienes algún proglema?".

Luego de casi dos semanas, en entrevista a la web web Ajansspor, el técnico respondió: "Christian Cueva está actualmente en la selección nacional, me reuniré con él cuando regrese a Malatya. No hemos conversado. No me tomé en serio el intercambio de redes sociales con su esposa”.

“No tengo ningún problema con los sudamericanos, pueden preguntarle a Pablo Batalla o Fernando Muslera. No he tenido ningún problema con ellos, pero siempre he tenido un problema con los jugadores que no se sienten identificados con el equipo. Nunca me ha interesado la raza, la religión, el idioma de los jugadores. El criterio más importante para mí es el ser humano. Lo más importante para nosotros son los intereses del equipo", agregó el entrenador.

Christian Cueva suma ocho encuentros en Yeni Malatyaspor, siete de ellos como titular. En Turquía fue donde 'Aladino' volvió a tener minutos en marzo. En junio había salido del equipo mexicano Pachuca.

