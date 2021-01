"Lo descarté": Edison Flores reveló que club peruano estuvo interesado por él

La pandemia generada por el coronavirus ocasionó que la Major League Soccer de Estados Unidos tenga que postergar sus fechas de inicio, lo que lleva a que los jugadores de la selección peruana que militan en esa liga, tengan que pensar en la posibilidad de ser prestados para llegar con minutos a los encuentros de Eliminatorias.

Uno de los futbolistas afectados con el aplazamiento de la MLS es Edison Flores, quien contó en entrevista a ATV que tuvo acercamiento con gente de Sporting Cristal: "Se habló de algunos equipos peruanos pero a mi no me llegó ninguna llamada pero hubo un acercamiento con Sporting Cristal pero obviamente lo descarté”.

Sobre una posible propuesta de Universitario, Flores respondió: "Hubiese evaluado como evalúo todas las opciones que me puedan llegar. Como no tenía fecha exacta de volver a la MLS, algunos compañeros daban como consejo pedir su préstamo para los juegos internacionales y no quedarse sin competencia".

Debido a la cuarentena total en Lima que inicia el 31 de enero, el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca volvió a Argentina para estar al lado de su familia. Flores y el resto de jugadores que militan en la MLS entrenan en la Videna y estarán próximos a viajar para el inicio de la liga estadounidense programado para el 3 de abril.

Los partidos de la selección peruana ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias a Qatar 2022, serán en las últimas dos semanas de marzo, por lo que en la Videna hay preocupación por el ritmo de competencia de los futbolistas.

